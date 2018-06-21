В четверг вечером из-за бури во всей Литве остались без электричества около 3,8 тыс. пользователей оператора электроэнергии (ESO). В пятницу утром электричества не имели около 300 человек, сообщил BNS пресс-секретарь ESO Валентас Нявера.

Как BNS сказала Лаура Валаускене, пресс-секретарь Департамента противопожарной безопасности и спасения, за минувшие сутки пожарные 69 раз отправлялись на ликвидацию последствий бури.

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Сообщалось о том, что два рухнувших дерева повредили дома в Шяуляйском и Плунгеском районах.

По данным Гидрометеорологической службы, на северо-западе Литвы в пятницу пройдут дожди, в основном кратковременные, местами - сильные с грозой. Ветер западный, юго-западный, 8-13 м/с, местами порывистый 15-20 м/с.

Сильный ветер не только валил деревья и сносил крыши домов, но и лишил электричества тысячи людей в Клайпедском районе.

В Плунгеском и Таурагском районах деревья упали на жилые дома, к счастью, люди не пострадали.