В Литву пришли ливни и грозы – фиксируют первые последствия

В четверг вечером, в западных районах ожидается гроза, ночью сильные дожди с грозами пройдут почти по всей Литве.
Первые последствия зафиксированы в Жемайтии.
Отдел координирования ситуаций пока располагает лишь информацией о шквальном ветре в Клайпедском округе. Из других мест информация пока не поступала. В Клайпедском районе ветер повалил немало деревьев.
Сильный ветер не только валил деревья и сносил крыши домов, но и лишил электричества тысячи людей в Клайпедском районе.
В Плунгеском и Таурагском районах деревья упали на жилые дома, к счастью, люди не пострадали.
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