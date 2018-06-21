В Литву пришли ливни и грозы – фиксируют первые последствия

21 июня Литовская гидрометеорологическая служба распространила сообщение о том, что вечером и в ночь на 22 июня во многих районах ожидаются сильные дожди.
Škvalo padariniai Marijampolėje
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В четверг вечером, в западных районах ожидается гроза, ночью сильные дожди с грозами пройдут почти по всей Литве.

Первые последствия зафиксированы в Жемайтии.

Отдел координирования ситуаций пока располагает лишь информацией о шквальном ветре в Клайпедском округе. Из других мест информация пока не поступала. В Клайпедском районе ветер повалил немало деревьев.

Сильный ветер не только валил деревья и сносил крыши домов, но и лишил электричества тысячи людей в Клайпедском районе.

В Плунгеском и Таурагском районах деревья упали на жилые дома, к счастью, люди не пострадали.

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