В Литву пришли ливни и грозы – фиксируют первые последствия

В четверг вечером, в западных районах ожидается гроза, ночью сильные дожди с грозами пройдут почти по всей Литве.

Первые последствия зафиксированы в Жемайтии.

Отдел координирования ситуаций пока располагает лишь информацией о шквальном ветре в Клайпедском округе. Из других мест информация пока не поступала. В Клайпедском районе ветер повалил немало деревьев.

Сильный ветер не только валил деревья и сносил крыши домов, но и лишил электричества тысячи людей в Клайпедском районе.

В Плунгеском и Таурагском районах деревья упали на жилые дома, к счастью, люди не пострадали.