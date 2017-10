Синоптик Альва Нагелите говорит, что в воскресенье будет пасмурно, погода же начнет меняться во вторник. "Завтра днем на северо-востоке страны сохранится облачность, так что днем будет темнее, пасмурно, температура днем - около 10-11 градусов, в западной части днем будет светлее и теплее - 12-14 градусов. Ветер сохранится прежним, ночью - слабый юго-восточный ветер, днем ветер несколько усилится, до среднего уровня", - сказала синоптик Lietuvos radijas (Литовское радио). По ее словам, в понедельник юго-восточный ветер усилится, его порывы часто будут достигать 12-14 метров в секунду. "Дождь еще не придет, но усиливающийся ветер будет показывать, что начинается перемена погоды и уже со вторника установится более дождливая погода с довольно сильным ветром. Во вторник по всей стране пройдет средний по интенсивности дождь, а также довольно сильный ветер. Среда обещает быть чуть приятнее, поскольку сквозь облака будет проглядывать солнце, но дождь будет с перерывами повторяться, будет дуть довольно сильный ветер. Температура днем во вторник 9-13, на взморье -14 градусов. В среду немного выше - 12-14 градусов", - прогнозировала А.Нагелите. В четверг, согласно ее словам, возможно, будет в течение суток временами некоторое время будет суше, а в пятницу придет новый циклон с сильными ветрами и довольно интенсивным дождем. Прошлой ночью во многих районах страны были заморозки, температура поверхности почвы упала до 1-3 градусов мороза, а в Дзукии местами до 4-5 градусов (здесь и температура воздуха упала до 1-4 градусов). В ближайшую ночь вероятность заморозка сохранится в Дзукии и Сувалькии, а также в Жемайтии. А северо-восточную часть страны накроет небольшая, но довольно густая облачность. Температура будет чуть выше - 6-8 градусов, а на юго-западе страны - 3-4 и 5 градусов, местами на поверхности почвы возможны заморозки до 1-4 градусов мороза.











