Об этом во вторник информировало BNS МВД. Министерство сообщило, что разрешение на въезд предоставлено в общей сложности 34 белорусам, но не все они приехали.
Министр ВД Рита Тамашунене ранее в августе говорила, что Литва готова обеспечить приезжающих жильем, охраной и соблюдением требований в связи с угрозой коронавируса.
Сразу после выборов президента Беларуси в Литву приехала и бывшая кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Ей предоставлена охрана.
Правительство в середине августа утвердило исключение для белорусов, чтобы они могли приехать в Литву с особыми гуманитарными целями в связи с тем, что после выборов белорусский режим стал жестоко подавлять мирные протесты.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Инвестировавший в Литве 70 млн. евро датчанин: не надо быть профессором, чтобы понимать - работать за 400 евро никто не будет (43)
Нильс Петер Претцманн, который в 2020 году инвестировал...
Минздрав Латвии: для приезжающих в страну литовцев может быть введена обязательная самоизоляция (1)
Для приезжающих в Латвию литовцев может быть введена...
Жители Литвы рассказывают о том, через что приходится пройти, чтобы дозвониться по номеру 1808 (20)
В Литве растет количество людей, заболевающих...
День знаний в школах – без массовых праздников: придется соблюдать жесткие рекомендации (4)
День знаний в школах Литвы планируют провести в живую,...
Очевидцы удивлены очередями у вильнюсской больницы: почему они появляются? (34)
В редакцию портала читатели прислали фото огромной...