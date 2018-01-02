3 января в Государственном молодежном театре Литвы будет гостить лауреат Нобелевской премии писатель Светлана Алексиевич. Она приедет на спектакль Эймунтаса Некрошюса "Цинк", поставленный по ее книгам "Цинковые мальчики" и "Чернобыльская молитва".
Svetlana Aleksijevič
© Reuters / Scanpix

После спектакля зрители смогут встретиться с Алексиевич - в большом зале состоится беседа, посвященная спектаклю и творчеству Алексиевич.

Алексиевич родилась в 1948 году в Украине. Ее отец - белорус, мать - украинка. Писать она начала еще в школе. Алексиевич окончила журналистику, писала статьи, в которых критиковала политику СССР.

На формирование ее стиля повлиял белорусский писатель Алесь Адамович.

Первая опубликованная книга Алексиевич "У войны не женское лицо" была написана в 1983 году. Вторая книга писательницы, "Последние свидетели: книга недетских рассказов" (1985), основана на воспоминаниях детей о ВОВ Третья книга — "Цинковые мальчики" (1989 г.) - посвящена Афганской войне. В 1997 году опубликована "Чернобыльская молитва", написанная по свидетельствам очевидцев Чернобыльской трагедии. В 2013 году появилась книга "Время секонд хэнд" о феномене советского человека и травме, вызванной распадом социализма.

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