В ночь на среду небольшой, но активный циклон ушел из Литвы. Небольшой снег возможен только в некоторых районах страны. Ночью было 2-7 градусов мороза, гололед.
Pavasaris pagaliau keliauja į Lietuvą
© DELFI / Karolina Pansevič

Успокоится ветер. Возможны небольшие осадки, особенно на западе: местами мокрый снег. Утром температура начнет повышаться. Днем будет 3-7 градусов тепла.

С четверга придет зона высокого давления. Ночью возможны небольшие осадки. Ветер будет дуть слабый. Утром будет 0-5 градусов мороза. Местами возможен гололед.

В четверг днем без осадков. Будет дуть несильный ветер. Температура поднимется до 5-10 градусов тепла.

В пятницу без осадков. Немного усилится юго-западный ветер, который принесет в Литву тепло.

Ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем будет 9-14 градусов тепла. В субботу без осадков, а температура почти не изменится.

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