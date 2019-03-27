Успокоится ветер. Возможны небольшие осадки, особенно на западе: местами мокрый снег. Утром температура начнет повышаться. Днем будет 3-7 градусов тепла.
С четверга придет зона высокого давления. Ночью возможны небольшие осадки. Ветер будет дуть слабый. Утром будет 0-5 градусов мороза. Местами возможен гололед.
В четверг днем без осадков. Будет дуть несильный ветер. Температура поднимется до 5-10 градусов тепла.
В пятницу без осадков. Немного усилится юго-западный ветер, который принесет в Литву тепло.
Ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем будет 9-14 градусов тепла. В субботу без осадков, а температура почти не изменится.
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