В Литву прибыли первые белорусы, которые воспользовались гуманитарным исключением

Министр внутренних дел Рита Тамашюнене заявила, что в субботу такие разрешения выданы двум белорусам.

Министр также добавила, что Литва готова обеспечить прибывающим лицам жилье, защиту и соблюдение требований защиты от коронавирусной инфекции, но не сообщила, где были поселены прибывшие.

По данным BNS, прибывшие в Литву белорусы - это члены предвыборного штаба Светланы Тихановской.

Министр также сообщила, что на прошлой неделе из Беларуси также прибыли два человека, которые попросили убежища.