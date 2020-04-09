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В четверг в Литву поступило ещё 30 тонн средств защиты для медиков.
В Литву поступило ещё 30 тонн средств защиты для медиков
© DELFI / Kiril Čachovskij

Премьер Саулюс Сквернялис сообщил в фейсбуке, что самолётом из Китая в Каунас доставлены защитные очки, одноразовая медицинская одежда, одноразовые шапочки, бахилы и перчатки.

Ранее кабмин сообщал, что в Китае в общей сложности заказано 1,8 млн респираторов, 5,7 млн масок, 1,8 млн одноразовых шапочек, 0,8 млн защитных очков, 1,8 млн защитных халатов, более 1 млн защитных капюшонов с капюшоном, 15 млн одноразовых перчаток, 3,6 млн бахил.

ru.DELFI.lt
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