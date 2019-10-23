В Литву понемногу возвращается осенняя погода

В среду днем уже особого тепла не будет. Воздух понемногу прогреется до 11-15 градусов. Во многих районах будет 11-14, на юге страны 15 градусов тепла. Будет облачно с небольшими прояснениями. Особых осадков не ожидается.
В четверг установится зона высокого давления. Осадков не ожидается, разве что ночью и утром местами возможен густой туман. Ночь будет прохладной. К утру температура опустится до 4-9 градусов. Днем снова потеплеет, будет 13-17 градусов тепла.
В пятницу снова будет тепло. Ночью 7-12, днем 14-19 градусов тепла.
В выходные дни уже возможны осадки, подует холодный ветер.
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