В Литву понемногу возвращается осенняя погода

В среду утром в Литве ожидается туман, осадков не прогнозируют. Температура составит 7-12 градусов тепла.
© DELFI / Kiril Čachovskij

В среду днем уже особого тепла не будет. Воздух понемногу прогреется до 11-15 градусов. Во многих районах будет 11-14, на юге страны 15 градусов тепла. Будет облачно с небольшими прояснениями. Особых осадков не ожидается.

В четверг установится зона высокого давления. Осадков не ожидается, разве что ночью и утром местами возможен густой туман. Ночь будет прохладной. К утру температура опустится до 4-9 градусов. Днем снова потеплеет, будет 13-17 градусов тепла.

В пятницу снова будет тепло. Ночью 7-12, днем 14-19 градусов тепла.

В выходные дни уже возможны осадки, подует холодный ветер.

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