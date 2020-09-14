Такое разрешение МВД выдает на основе мотивированного предложения МИД страны о прибытии иностранцев по гуманитарным причинам (например, в связи с политическими обстоятельствами или по причине иной угрозы). Такие разрешения выдают пострадавшим от режима и репрессий, а также столкнувшимся с гонениями гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции.
"Как только в соседней стране начались массовые протесты, мы подготовили план мер и до сих пор внимательно следим за ситуацией в Беларуси. Мы готовы и в дальнейшем оказывать помощь гражданам Беларуси, которые нуждаются в защите из-за угроз и политических обстоятельств", – сказала Тамашунене.
Напомним, что граждане Беларуси, которые хотят приехать в Литву по гуманитарным причинам, должны обратиться в посольство Литвы за шенгенской визой и предоставить информацию, подтверждающую особые гуманитарные обстоятельства.
Шенгенская виза позволяет приехать на территорию Шенгена и провести здесь не больше 90 дней из 180. Кроме того, граждане Беларуси, которые столкнулись с преследованиями или реальной угрозой могут, приехав в Литву, предоставить заявление на получение убежища. На данный момент Литва получила такие заявки от 16 граждан Беларуси.
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