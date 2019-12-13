В Литву ненадолго возвращается осенняя погода

В выходные будет теплее, ожидается мокрый снег и дождь, ветер.

В субботу ночью будет идти дождь и мокрый снег. Будет чуть выше нуля или 0 градусов, только у моря прогнозируют 4 градуса тепла.

Днем осадков будет меньше, в основном ожидается дождь. Усилится южный, юго-западный ветер, порывы будут достигать 15–17 м/с. Температура от 2–3 градусов тепла на Востоке Литвы до 4–6 у моря и на юго-западе.

Пасмурно будет и в ночь на воскресенье, ожидается мокрый снег. По-прежнему будет дуть сильный юго-западный, переходящий в западный ветер, порывы будут достигать 15–17 м/с, а на взморье ожидается буря, ветер усилится до 20 м/с. Температура от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, на взморье 4 градуса тепла. Местами дороги будут скользкими. Днем облачность уменьшится, только на севере по-прежнему вероятны осадки. Успокоится и ветер. Воздух прогреется до 2–7 градусов тепла.

В начале недели будет тепло и пасмурно, время от времени прогнозируют осадки.