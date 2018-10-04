

"В ближайшие сутки прогнозируют переменную облачность, температура ночью снизится до 1-4 градусов, – сказала синоптик Литовской гидрометеорологической службы Эдита Гечайте. – На почве прогнозируют заморозки от 0 до 5 градусов".

По словам синоптика, теплее ночью будет на западе страны. "На западе будет теплее, поскольку увеличится облачность, а ночью придет теплый атмосферный фронт. Местами пройдут небольшие дожди", – сказала синоптик и заметила, что на взморье будет 8-10, а на западе страны 4-6 градусов тепла.

В пятницу утром облачность увеличится на территории всей страны. "Завтра днем будет облачно, поскольку ночью в Литву придет теплый атмосферный фронт, он пойдет в сторону Восточной Литвы. Днем в большинстве районов пройдут небольшие дожди", – сказала Гечайте.

По ее словам, в пятницу дождь не будет сильным, местами просто ожидается небольшая морось.

В пятницу потеплеет. Температура днем поднимется до 11-16 градусов тепла. Немного теплее должно быть на взморье.

Старший синоптик Литовской гидрометеорологической службы Тадас Кантаутас сказал, что в субботу будет сухо и тепло. "В субботу ночью облачность снизится. На севере страны в первой половине ночи возможен небольшой дождь, – сказал синоптик. - Ночь будет теплой – 6-10 градусов".

По словам Кантаутаса, в субботу еще будет дуть сильный ветер.

"В Вильнюсском, Мариямпольском, Каунасском, Алитусском и Клайпедском округах будет малооблачно, даже ясно. На севере страны ожидается облачная погода, но к вечеру небо станет ясным, без дождя – сказал Кантаутас. – Температура днем поднимется до 14-19 градусов, а на большей части территории стран - 16-18 градусов".

По словам синоптика, немного прохладнее будет на взморье. В воскресенье ночью будет 5-10 градусов тепла.

В воскресенье уже возможен кратковременный дождь, он пройдет как на взморье, так и в столице, воздух прогреется до 14-19 градусов, хотя на большей части территории страны будет прохладнее.

А уже в ночь на понедельник снова вернется холодный атмосферный фронт. Ночью в некоторых регионах возможны заморозки. "В понедельник днем без осадков, но будет холодно, всего 9-13 градуса тепла", – сказал Кантаутас.