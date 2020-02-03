"Лицо прилетело рейсом из Москвы, и ему объяснили ситуацию – выяснилось, что имевшаяся у лица виза была недействующей", – сообщил BNS представитель по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рокас Пукинскас.
Шатилова прилетела в Вильнюс в пятницу, через несколько часов она вылетела обратно в Москву.
"В этот же день лицо вылетело в Москву. Это не была депортация. Это недопущение на территорию Литвы", – сказал представитель СОГГЛ.
Он также утверждает, что эту визу выдавала и аннулировала не Литва.
Российские СМИ сообщили, что выданную журналистке в прошлом году шенгенскую визу аннулировала Латвия.
По словам Пукинскаса, в прошлом году в Литву не впустили более 6000 человек.
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