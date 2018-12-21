Сразу после звонка мужчины в оранжевой спецодежде спускаются к грузовикам - одни машины уже полны песка с солью. Другие уже наполняют тракторы. Работа идет споро.
Пескоразбрасыватели сразу выезжают на дороги - каждый на свой маршрут. Водитель Руслан Куралов сказал, что пескоразбрасыватели тяжелее машин, которые посыпают дороги только солью.
"Больше горок, спусков, поворотов. Конечно, скользко и нам – ведь перед нами никто дороги не посыпает. Но такого, чтобы мы не заехали на какую-то горку еще не было", – сказал он.
Машина Куралова, не только посыпает дороги смесью песка с солью, но и чистить края дорог от снега.
Одна смена водителя Grindа длится 12 часов. Куралов рассказал, что сложнее всего работать под утро – и спать хочется, и глаза устают. Его маршрут проходит по садоводческим товариществам, находящимся вокруг Вильнюса, небольшим поселкам и до Сантаришкес. Всего – около 80 км, это занимает 2 ч. Обычно пескоразбрасыватель должен ехать со скоростью 50 км/ч, но иногда приходится ехать быстрее.
"Ночью, когда никого нет, общественного транспорта нет, а к утру мы стараемся поспешить, чтобы завершить работу до выезда общественного транспорта на дороги", – сказал он.
Дорога скользкая, а снега столько, что за пескоразбрасывателем начинается метель. Вскоре Куралов жмет на тормоз. Неспроста – он замечает съехавший с дороги автомобиль BMW.
Работник Grindа дал задний ход и помог вытащить BMW из придорожной канавы на дорогу. Водитель сел за руль и поехал дальше. Из пескоразбрасывателя видно, как он едет - дорога, по которой еще не прошла спецтехника, скользкая.
Куралов рассказал, что всегда помогает попавшим в беду водителям, он заметил, что так поступает и большинство его коллег.
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