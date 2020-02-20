На вопрос, растет ли количество людей, возвращающихся в Литву, собеседница дала положительный ответ. По ее словам, звонит множество людей.

"Мы можем оперировать только цифрами, которые получает наш центр, в январе этого года поступило рекордное количество звонков. Было больше 1200 запросов, а в декабре - 900.

Интерес растет. Конечно, иногда сложно сказать, когда люди вернулись. Некоторые звонят из Великобритании, но немалое количество людей звонит из Литвы, когда сталкивается с проблемами", – сказала Олешкевич.

Она рассказала, что звонят и люди, которые живут очень бедно.

"Мы работаем с теми, кто возвращается, нам задают разные вопросы. Чаще всего они связаны с документами, какие надо привезти, какими должны быть первые шаги, как декларировать место жительства, оформить страхование здоровья, как обстоят дела с пенсией, популярные вопросы - школы и детские сады", – сказала Олешкевич.

"Интересуются и тем, какую помощь могут получить малоимущие люди, какие у них возможности, если у них нет своего жилья и близких, которые могут их приютить. Бывают такие вопросы, но нечасто", – заметила специалист.

Delfi напоминает, что правительство Великобритании намерено пресечь поток дешевой рабочей силы из стран ЕС, хочет сократить количество эмигрантов на фабриках и на складах, в гостиницах, в заведениях общепита.

Правительство Британии обнародовало новые иммиграционные правила, которые должны вступить в силу после того, как страна окончательно перестанет быть частью Европейского союза к концу этого года.

Переходный период должен окончательно завершиться 31 декабря 2020 года.

Эти правила ощутимо осложнят возможности поиска и получения работы в Британии для обладателей европейских паспортов, в то же время облегчат эту задачу для всех остальных.

В правительстве говорят, что после брексита приоритет будет отдаваться профессиональным качествам, а не стране происхождения соискателя визы. Все трудовые мигранты должны быть поставлены в равные условия, объясняют в правительстве.

В настоящее время граждане европейских стран могут свободно приезжать в Британию, чтобы жить и работать.

Неквалифицированные работники из-за рубежа в будущем не получат британских рабочих виз.

В своем предвыборном манифесте консерваторы обещали внедрить систему выдачи рабочих виз в зависимости от количества набранных баллов. Сейчас стали известны подробности.

За наличие профессиональной квалификации и опыта, предложения от конкретного работодателя и обладание дефицитной для британской экономики специальностью будет начисляться по 20 баллов.

За достаточное знание английского языка и вузовский диплом по профилю предполагаемой будущей работы - по 10 баллов.

За высшее образование по специальности, входящей в перечень дефицитных, - 20 баллов. За предполагаемую зарплату в диапазоне 23069-25599 фунтов в год - 10 баллов, выше - 20 баллов.

Таким образом, максимально можно набрать 110 баллов. Для получения рабочей визы потребуется 70.