В среду в Литву прибыли два просителя убежища, спасенные судном благотворительной организации Sea Watch, сообщил Департамент миграции.
© DELFI / Tomas Vinickas

В Литву из Италии переселены граждане Гвинеи Бисау и Сенегала.

В Италию эти беженцы попали, когда 19 января спасатели Sea Watch обнаружили мигрантов у ливийского побережья. Среди них было восемь несовершеннолетних.

"Упомянутые лица переселяются в Литовскую Республику после проверок безопасности", – говорится в сообщении департамента.

Их поселят в Центре регистрации иностранцев в Пабраде.

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47 мигрантов с Ближнего Востока, которые застряли на этом судне у берегов Европы, согласились принять у себя семь стран.

В целом Литва планирует принять четырех лиц.

С проблемой мигрантов Европа борется со времен миграционного кризиса 2015 года, когда у ее берегов оказалось более 1 млн мигрантов, преимущественно бежавших от конфликтов на Ближнем Востоке.

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