В Литву из Италии переселены граждане Гвинеи Бисау и Сенегала.
В Италию эти беженцы попали, когда 19 января спасатели Sea Watch обнаружили мигрантов у ливийского побережья. Среди них было восемь несовершеннолетних.
"Упомянутые лица переселяются в Литовскую Республику после проверок безопасности", – говорится в сообщении департамента.
Их поселят в Центре регистрации иностранцев в Пабраде.
47 мигрантов с Ближнего Востока, которые застряли на этом судне у берегов Европы, согласились принять у себя семь стран.
В целом Литва планирует принять четырех лиц.
С проблемой мигрантов Европа борется со времен миграционного кризиса 2015 года, когда у ее берегов оказалось более 1 млн мигрантов, преимущественно бежавших от конфликтов на Ближнем Востоке.
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