До сих пор в Жувинтай популяция этих птиц была очень маленькой – всего несколько самцов.
Орнитолог форума окружающей среды Балтии Гинтарас Ряуба заметил, что переселение вертлявой камышевки исключительно не только потому, что с этим видом этого никто до сих пор не пытался делать, но и потому, что это – второе в мире перемещение дальних мигрантов.
"Что-то похоже пытались проделать лишь в Северной Америке. Коллеги в Германии уже в ближайшее время применят накопленный нами опыт и сами это выполнят в своей стране", – заявил он.
Первый этап переселения вертлявой камышевки прошёл в прошлом году. Его международные Эксперты оценивают как очень успешный, поскольку были выращены и выпущены на волю 98% доставленных птиц, а в этом году, перезимовав в Африке, в Жувинтай вернулись 9 самцов – такой показатель в 2 раза выше, чем натуральная выживаемость птенцов-первогодок.
Окончательное количество вернувшихся птиц выяснится в конце июня или в начале июля, когда будет окончен поиск самок.
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