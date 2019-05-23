Компоненты системы M20 Missile Weapon System Model пытались ввезти в Литву на двух грузовых автомобилях, сообщила в четверг Криминальная служба таможни.
Груз осмотрели специалисты Инспекции стратегических товаров Центра контроля передвижения Вооруженных сил Литвы.
С учетом запретов и ограничений на ввоз военного оборудования было принято решение вернуть автомобили и оборудование в Беларусь.
Представитель Криминальной службы таможни Гедиминас Куликаускас сказал BNS, что систему запуска ракет хотели вывезти в Китай через Клайпедский порт.
В Беларусь эта система из Китая попала по железной дороге через Россию. Она экспонировалась на военной выставке в Минске.
Попытка ввезти в Литву систему запуска ракет имела место в понедельник после обеда.
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