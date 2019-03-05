В Литву идут неприятные перемены: новый циклон

В среду ветер успокоится, однако станет прохладнее. В среду ночью местами прогнозируют небольшие осадки. Вероятно, это будет мокрый снег. Местами прогнозируют гололед. Будет дуть северо-западный ветер. Порывистый ветер будет дуть в Аукштайтии. Ночью будет 1-6 градусов мороза, у моря около 0. Днем ветер ослабеет. Особых осадков не ожидается. Днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
В четверг к Литве приблизится атлантический циклон, снова грядут перемены. Ночью на западе, днем во многих районах прогнозируют небольшие осадки (ветер и дождь). Ночью местами ожидается гололед. Юго-восточный ветер местами усилится до 16 м/с. Ночью до 1-5 градусов мороза. На западе страны будет 0-3 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 5-10 градусов тепла.
По мере приближения выходных установится теплая - 5-10 градусов тепла, но ветреная погода, время от времени ожидаются осадки.
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