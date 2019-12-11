Из-за облаков выглянет солнце, однако тепла не будет, днем на востоке страны ожидается около 0, на западе 1 градус тепла, у моря до 2-3 градусов тепла, ветер на взморье усилится до 14 м/с.
В четверг ночью местами, в основном на юге страны, ожидается небольшой снег. Будет дуть юго-восточный ветер скоростью 6-11 м/с. Температура снова опустится ниже нуля: в Вильнюсе и Клайпеде будет 2, в Каунасе 3, в Шяуляй и Паневежисе 4 градуса мороза. Днем прогнозируют мокрый снег или снег. Прояснений практически не будет, будет 0-3 градуса.
К выходным потеплеет, но прогнозируют осадки.
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