В воскресенье в Литве облачно, местами с прояснениями. Кое-где небольшой снег. Будет скользко. Днем будет 3–7 градусов мороза, на взморье будет теплее – 0–2 градуса мороза. В Вильнюсе небольшой снег, до 5 градусов мороза.

В понедельник ночью местами пройдет небольшой снег, будет очень холодно – в большинстве районов 8–13, а там, где установится ясная погода до -14–16 градусов. На западе будет 5–8 градусов мороза.

Днем снег, на взморье мокрый снег. На западе страны дождь при минусовой температуре. Местами вьюга. На взморье будет выше 0 – 1–3 градуса тепла, в других районах – 3–8 градусов мороза. По мере потепления поднимется юго-западный ветер.

По словам Киркляускайте, в другие дни ожидается снежная погода. Во вторник во многих районах пойдет снег – особенно интенсивные осадки прогнозируют днем.

В среду также во многих районах ожидается снег. Облачность увеличится, поэтому и сильные холода отступят – ночью 4–9, днем 2–7 градусов мороза.

Синоптик рассказала, что с четверга температура снова начнет снижаться. В четверг ночью будет 6–11, а в пятницу зима покажет себя во всей силе – местами до 15–20 градусов мороза, холодно будет и днем.