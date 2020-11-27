В Литву идет зимняя погода

В субботу Литва останется в западной части этого циклона. И ночью и днем будет облачно с прояснениями. Время от времени будут идти дожди: У моря - мокрый снег, на востоке - снег, особенно ночью. У моря ночью будет 0–3 градуса, днем до 5 градусов тела. В других районах днем будет 0–3 градусов тепла.

Влияние циклона будет чувствоваться и в воскресенье. Будет облачно с небольшими прояснениями, время от времени ожидаются небольшие осадки. В основном это мокрый снег и снег, около моря чаще снег с дождем. Ночью будет 0–4 градуса мороза, ожидается гололед. На западе будет чуть выше нуля. Днем на юго-востоке около 0, в других районах 1–4 градуса тепла.

В понедельник ненадолго усилится зона высокого давления, однако осадков избежать не удастся. Ночью снег выпадет на востоке, днем уже в большинстве районов. Ночью будет 0–5 градусов мороза. В низинах ожидается гололед. Днем будет от 1 градуса тепла на востоке до 4 градусов тепла на взморье.

1 декабря погода будет зимней. Ночью во многих районах, днем местами ожидаются осадки, подальше от моря это в основном будет снег. Усилится ветер. Температура будет такой же, как накануне.