Синоптик Литовской гидрометеорологической службы Паулюс Старкус сказал DELFI, что дождь прекратится в среду вечером, однако кратковременные дожди местами еще возможны. "Еще в первой половине ночи на востоке ожидаются осадки, пройдут дожди и на западе - в основном на взморье, – сказал он. – Местами после дождя образуется туман".

Раньше всего прояснения настанут в центральной Литве. Там осадков будет меньше всего.

"Ночью будет 7-12 градусов, – сказал Старкус. – Теплее будет лишь на косе – 14-16, там еще чувствуется дыхание моря". В четверг ожидается переменная облачность.

"С утра облаков будет меньше, днем их количество увеличится, однако осадков не ожидается, – сказал синоптик. – Наибольшая вероятность дождя будет на западе. Местами даже возможны грозы, но дожди не будут интенсивными".

По словам синоптика, в четверг температура составит 19-24 градуса. Теплее всего будет в центральной части страны. На взморье ожидается 20-21 градус.

В пятницу по словам синоптика Тересе Каунене, осадков будет немного, кроме того, дожди будут кратковременными.

"Ночью местами ожидается туман, – сказала синоптик. – Температура ночью 7-12 градусов. Прохладнее всего будет в Жемайтии, а на косе будет 15 градусов".

В пятницу днем воздух прогреется до 20-25 градусов.

"В субботу на востоке без осадков. День будет солнечным и приятным. На западе ожидаются небольшие дожди", – сказала Каунене.

"Ночью будет 9-15, днем 21-26, – заметила Каунене, подчеркнув, что теплее всего будет в воскресенье. – В воскресенье местами пройдут дожди, но небольшие".

"В ночь на воскресенье будет 12-17 градусов, днем – до 23-28 градусов", – сказала Каунене, заметив, что уже с понедельника станет прохладнее.