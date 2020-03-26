В Литву идет теплая погода

В пятницу особых перемен не ожидается, только будет более облачно. Ночью облака появятся на западе, а днем облачно будет во всей Литве. Осадков не ожидается. Поднимется юго-западный ветер. Ночью будет 0-5 градусов мороза, днем до 8-13 градусов тепла.
В субботу ночью облака рассеются, будет без осадков, днем на западе соберутся облака, местами пройдут дожди. Ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 10-15 градусов тепла, на взморье будет 7-9 градусов.
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