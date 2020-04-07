В Литву идет теплая погода: воздух прогреется до 21 градуса

Во второй половине дня, начиная с западных районов, над страной пройдет холодный атмосферный фронт. На юге и на востоке будет солнечно. А над северной частью страны пройдет небольшая зона облаков, местами возможен кратковременный дождь.
Во второй половине дня на западе усилится западный ветер. На восток сильный ветер придет только к вечеру.
В Вильнюсе будет ясно. Будет дуть теплый, но сильный юго-западный ветер. В полдень воздух прогреется до 20-21 градуса тепла.
На взморье будет прохладнее. В полдень Клайпеде будет 12 градусов, однако во второй половине дня из-за сильного ветра снизится до 8 градусов.
В среду над Литвой опять установится зона высокого давления, по-прежнему будет солнечно и без осадков. Ветер успокоится, только ночью на востоке порывы будут довольно сильными. Днем уже будет 13-18 градусов выше нуля.
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