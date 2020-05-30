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В ночь на субботу с Черного моря в Литву медленно придет южный циклон. На юго-восток он принесет больше облаков, однако осадков пока не ожидается. Будет дуть северный ветер. Ночью будет 5-10 градусов тепла.
В Литву идет по-летнему теплая погода
© DELFI / Paulius Garkauskas

В Алитусском, Вильнюсском и Утенском округах облачность увеличится, поэтому местами будет 11-13 градусов тепла. В субботу днем первые капли дождя выпадут в окрестностях Вильнюса и Варены. Вероятнее всего, дождь пойдет после полудня. До вечера осадки ожидаются местами на юго-востоке. Усилится ветер. В большинстве районов порывы ветра составят 15-18 м/с, местами до 19-20 м/с. Воздух прогреется до 17-22 градусов.

Небольшие кратковременные дожди на юге Литвы местами ожидаются и в ночь на воскресенье. Будет дуть порывистый северный ветер. Во многих районах порывы ветра составят 15-20 м/с. Ночью температура снизится до 9-14, днем поднимется до 18-23 градусов тепла.

Первый календарный день лета обещает летнее тепло. Особых осадков не ожидается. Ветер успокоится, а тепло останется. Ночью будет 7-12, днем 18-23 градусов тепла.

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