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В Литву в Иванов день пришел антициклон, в результате установилась жаркая погода. В пятницу ожидается еще один жаркий день. Осадков не прогнозируют.
Vasara Palangoje
Vasara Palangoje
© DELFI

В пятницу утром будет 13–18, днем 27–32 градуса тепла. В реках и озерах вода прогрелась до 23–25 градусов, Балтийское море пока холодное - 14–16 градусов.

В субботу ночь будет ясной, температура составит 14–19 градусов. Утро будет солнечным, в полдень 28–31 градусов, на Куршской косе – до 25 градусов. После обеда и вечером на юго-западе пройдут ливневые дожди с грозами.

В воскресенье над Литвой установится зона низкого давления. Будет облачно и дождливо, жара немного спадет. Ночью будет 13–18 градусов тепла. Днем небольшие дожди пройдут по всей Литве. Воздух прогреется до 23–28, на севере местами до 30 градусов тепла.

В ночь на понедельник будет тепло, дожди пройдут лишь местами. Утром и днем дожди охватят всю территорию страны. Местами будут идти ливневые дожди с грозами.

В Аукштайтии будет 25–28, в центральных районах 22–24 градуса тепла, а на западе местами до 20 градусов. Во вторник похолодает еще больше.

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