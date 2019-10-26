В субботу днем с запада придет небольшой циклон, Литва окажется в самой теплой его части. Снова появятся облака, но небольшой дождь возможен лишь на северо-западе. Ветер усилится, на западе местами порывы ветра достигнут 15–18 м/с. Воздух прогреется до 13–18 градусов.
В воскресенье расширится зона осадков и тепло надолго покинет Литву.
Ночью дождь будет идти в основном на северо-западе. Температура составит 8–13 градусов.
В воскресенье днем в Литву придет холодный атмосферный фронт. Во многих районах будут идти кратковременные дожди. Будет дуть холодных северо-западный ветер. На западе и на севере будет 12–14, а на юге 15–17 градусов тепла.
В понедельник сильно похолодает. Ночью будет 2–7 градусов, теплее будет на взморье. Днем воздух прогреется до 7–12 градусов. Ночью во многих районах будут идти дожди.
Во вторник станет еще холоднее, также прогнозируют осадки.
Жизнь 18-летнего, попавшего в колонию, разбилась на тысячи осколков
18-летний Миндаугас Стульгис, осужденный за совершенное...
В Вильнюсе состоится церемония перезахоронения останков партизана Крауялиса-Сяубунаса (21)
На Антакальнисском кладбище в субботу перезахоронят...
Министр: после пожара в Алитусе важно гарантировать непопадание загрязненных продуктов на рынок (2)
После того как пожар в Алитусе был потушен, ждет немало...
В Литву идет новый циклон: снова прогнозируют температурные рекорды
В субботу ночью давление повысится, облака рассеются,...
Не забудьте: в ночь на воскресенье Литва переходит на зимнее время (7)
В ночь на воскресенье, 27 октября, Литва снова переходит...
TOP новостей
Необычный завод в Лентварисе: зарплата 2500 евро, но работников не хватает (70)
В Лентварисе ( Тракайский район ) находится одна из...
После трагедии врачи говорят о сложной ситуации: не хватает помощи психологов (23)
"Я и мои коллеги потрясены. Мы были знакомы с этим...
Мужчина решил сделать прививку от гриппа, но столкнулся с неожиданным препятствием (11)
Житель Паневежиса решил сделать прививку от гриппа, но...
Не забудьте: в ночь на воскресенье Литва переходит на зимнее время (7)
В ночь на воскресенье, 27 октября, Литва снова переходит...
Министр: после пожара в Алитусе важно гарантировать непопадание загрязненных продуктов на рынок (2)
После того как пожар в Алитусе был потушен, ждет немало...