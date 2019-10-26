В Литву идет новый циклон: снова прогнозируют температурные рекорды

В субботу днем с запада придет небольшой циклон, Литва окажется в самой теплой его части. Снова появятся облака, но небольшой дождь возможен лишь на северо-западе. Ветер усилится, на западе местами порывы ветра достигнут 15–18 м/с. Воздух прогреется до 13–18 градусов.

В воскресенье расширится зона осадков и тепло надолго покинет Литву.

Ночью дождь будет идти в основном на северо-западе. Температура составит 8–13 градусов.

В воскресенье днем в Литву придет холодный атмосферный фронт. Во многих районах будут идти кратковременные дожди. Будет дуть холодных северо-западный ветер. На западе и на севере будет 12–14, а на юге 15–17 градусов тепла.

В понедельник сильно похолодает. Ночью будет 2–7 градусов, теплее будет на взморье. Днем воздух прогреется до 7–12 градусов. Ночью во многих районах будут идти дожди.

Во вторник станет еще холоднее, также прогнозируют осадки.