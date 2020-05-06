aA
В среду погоду в Литве обусловит циклон. Ночью прошел атмосферный фронт, который принес похолодание.
В Литву идет непродолжительное похолодание
© DELFI / Josvydas Elinskas

На юго-востоке страны сегодня ожидается высокая облачность, прояснения возможны после обеда. Время от времени будут идти дожди, местами с грозами. На северо-западе утром будут идти небольшие дожди. Будет дуть сильный северный, северо-западный ветер, местами его порывы составят 15–17 м/с. На западе и в центральных районах будет 14–17 градусов тепла, а у моря и на юго-востоке всего 12–13 градусов.

В четверг также будет холодно. Ночью на юго-востоке пройдут небольшие дожди. Будет дуть северо-западный ветер. На заре температура опустится до 1–6 градусов тепла, на поверхности почвы возможны заморозки до 0–5 градусов.

В четверг днем ожидается переменная облачность. После обеда местами могут пройти небольшие дожди. Усилится северный, северо-западный ветер, местами его порывы достигнут 15–17 м/с. Днем будет 11–15 градусов тепла.

В пятницу без осадков. Высокая вероятность заморозков. Днем потеплеет, воздух прогреется до 12–17 градусов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Премьер-министр Литвы: предлагаем продлить карантин до конца мая (108)

Правительству Литвы предложат продлить карантин до 31...

В Вильнюсе открывают самую высокую в Литве смотровую площадку (34)

АО Литовский центр радио и телевидения сообщает, что...

И такое бывает: на День матери цветы доставили на катафалке (9)

В редакцию портала обратилась женщина, которая...

В Литву идет непродолжительное похолодание

В среду погоду в Литве обусловит циклон. Ночью прошел...

В парикмахерских все по-новому: 5 евро чаевых парикмахеру в Вильнюсе – мало (313)

Решением правительства Литвы с 27 апреля в стране...

|Maža didelių žinių kaina