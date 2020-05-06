В Литву идет непродолжительное похолодание

На юго-востоке страны сегодня ожидается высокая облачность, прояснения возможны после обеда. Время от времени будут идти дожди, местами с грозами. На северо-западе утром будут идти небольшие дожди. Будет дуть сильный северный, северо-западный ветер, местами его порывы составят 15–17 м/с. На западе и в центральных районах будет 14–17 градусов тепла, а у моря и на юго-востоке всего 12–13 градусов.
В четверг также будет холодно. Ночью на юго-востоке пройдут небольшие дожди. Будет дуть северо-западный ветер. На заре температура опустится до 1–6 градусов тепла, на поверхности почвы возможны заморозки до 0–5 градусов.
В четверг днем ожидается переменная облачность. После обеда местами могут пройти небольшие дожди. Усилится северный, северо-западный ветер, местами его порывы достигнут 15–17 м/с. Днем будет 11–15 градусов тепла.
В пятницу без осадков. Высокая вероятность заморозков. Днем потеплеет, воздух прогреется до 12–17 градусов.
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