Во вторник к Литве приблизится циклон. Ночью ожидаются небольшие осадки, утром они станут интенсивнее. Особенно много осадков выпадет на Западе страны, на востоке сильного снега не ожидается. По-прежнему будет скользко. Ночью будет 5–10, на взморье 2–4 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза в Жемайтии до -8 на востоке страны. У моря будет 0–2 градуса мороза.
В среду ветер начнет успокаиваться, он унесет облака в сторону моря. Снег ожидается во многих районах, особенно много осадков ожидается на юге и на западе страны. Местами прогнозируют метель. На северо-востоке и на востоке снега много не будет, а вот мороз усилится. Температура ночью опустится до 4–9, на востоке местами 10–12 градусов, днем будет также холодно.
В четверг над Литвой установится зона высокого давления. В первой половине ночи небольшой снег, позже прогнозируют осадки. Ветер успокоится. Ночью будет 11–16 градусов мороза, особенно холодно будет на востоке страны. Днем температура опустится до 7–12 градусов, однако ветра не будет, поэтому он не усугубит положение.
В пятницу погода изменится. В начале ночи будет ясно. Местами температура опустится до 13-17 градусов, кое-где до 18-20 градусов. На взморье будет облачно, поэтому температура опустится всего до 9-11 градусов, утром пойдет снег, усилится ветер.
Днем в Литву придут осадки - снег и мокрый снег, местами ветер усилится до 15-16 м/с. Ожидается метель. На западе страны будет скользко, возможен гололед. Вечером уже будет от 0 до 5 градусов мороза, а на взморье 1–3 градуса тепла.
В выходные стужа отступит, временами ожидается снег, прогнозируют гололед.
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