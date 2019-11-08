Ночь будет прохладной, но ниже нуля температура не опустится. Будет 1–6 градусов тепла.
В пятницу днем погода улучшится: будет больше солнца, осадков не ожидается. Воздух прогреется до 7–12 градусов в тени, на солнце будет еще теплее.
В субботу к Литве приблизится очередной циклон. Станет облачно, но вероятность дождя невелика. Ночью будет 3–8, днем 7–12 градусов тепла.
Экономист вступился за налог на автомобили в Литве: если его не ввести, будет только хуже (9)
Если Литва не введет никакой налог на загрязняющие...
Действующие правила: до какого возраста детям не назначают штраф за безбилетный проезд (2)
Пассажиры общественного транспорта в Литве иногда...
В Литву идет еще один циклон, погода будет теплой
В ночь на пятницу небольшие дожди прошли лишь местами, в...
Памятка для посещающих Санкт-Петербург "без визы": вас могут высмеять, узнав, откуда вы приехали (122)
Уже больше месяца жители Литвы могут ездить в...
Гостем студии DELFI станет украинский режиссер, бывший политзаключенный Олег Сенцов (40)
Освобожденный из российской колонии украинский...
TOP новостей
Памятка для посещающих Санкт-Петербург "без визы": вас могут высмеять, узнав, откуда вы приехали (122)
Уже больше месяца жители Литвы могут ездить в...
В студии DELFI — украинский режиссер, бывший политзаключенный Олег Сенцов (40)
Освобожденный из российской колонии украинский...
Экономист вступился за налог на автомобили в Литве: если его не ввести, будет только хуже (9)
Если Литва не введет никакой налог на загрязняющие...
Город в Литве, в котором квартиру можно купить за 6000 евро (1)
Утена – один из самых старых городов Литвы . Сейчас в...
Действующие правила: до какого возраста детям не назначают штраф за безбилетный проезд (2)
Пассажиры общественного транспорта в Литве иногда...