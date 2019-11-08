В Литву идет еще один циклон, погода будет теплой

Ночь будет прохладной, но ниже нуля температура не опустится. Будет 1–6 градусов тепла.

В пятницу днем погода улучшится: будет больше солнца, осадков не ожидается. Воздух прогреется до 7–12 градусов в тени, на солнце будет еще теплее.

В субботу к Литве приблизится очередной циклон. Станет облачно, но вероятность дождя невелика. Ночью будет 3–8, днем 7–12 градусов тепла.