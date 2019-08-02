"Глубокий и практически стационарный циклон все еще держится над Северным Уралом и бассейном Печоры: на западе он по-прежнему качает холодный воздух с Баренцева моря в сторону Центральной России и, конечно же, стран Балтии, а на востоке – влажный и теплый воздух в Западную Сибирь и на Таймыр.

Этот циклон будет уходить очень медленно, поэтому в начале следующей недели погода будет прохладной, но без осадков. Холоднее всего будет в Карелии и других северных российских губерниях – там утром будет всего несколько градусов выше нуля. В середине недели центр циклона сместится на северо-восток", – сказал Станкунавичюс.

По его словам, холоднее всего будет в понедельник, утром будет всего 5 градусов тепла.

В Литву самая холодная часть циклона придет в начале недели и самая низкая температура будет в понедельник утром (+5.5 – +8.0°C) на востоке страны.

Со вторника воздух постепенно будет прогреваться, к середине недели ночью будет +12.0°C, а днем выше +20.0°C", – сказал ученый.

По его словам, в конце этой недели местами возможны ливни, правда, они будут кратковременными.

Климатолог заметил, что особенно сильные ливни пройдут в конце следующей недели: "Во вторник с запада двинутся атмосферные фронты, хоть и слабые. Больше всего осадков прогнозируют в четверг-пятницу. В первые 10 дней августа выпадет 22–40 мм осадков, что составляет 1/3-1/2 месячной нормы осадков.