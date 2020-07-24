В субботу ночью осадки распространятся на большей части территории страны и доберутся до юго-востока. Днем в восточной части ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ночью будет 11-16, днем 19-24, на юге местами до 26 градусов. В воскресенье будет солнечно и без осадков. Ночь будет ясной. Температура опустится до 8-13 градусов, на Куршской косе до 15 градусов.
В воскресенье после обеда на небе появятся небольшие облака. Воздух прогреется до 22-27 градусов.
В понедельник утром придет циклон, который вытеснит летнюю погоду. Ожидаются небольшие дожди, местами с грозами. Усилится северо-западный ветер. Ночью будет 13-18, в полдень 23-28 градусов тепла, на западе до 20-22 градусов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Таких низких цен нет ни на одном курорте Литвы: этот город незаслуженно забыт (25)
В соответствии с мировыми тенденциями, Клайпеда...
Отдыхающих на литовском взморье не отпугнули выросшие перед Праздником моря цены (7)
Несмотря на то, что перед Праздником моря цены немного...
В Литву идет циклон: погода изменится мгновенно
В Литве ожидается переменчивая погода. В пятницу днем...
В Литве все еще не запущена система e.sveikata, работы продолжаются
В пятницу в Литве все еще не работает система e.sveikata:...
В Клайпеде начинается традиционный Праздник моря
В Клайпеде начинается традиционный Праздник моря. В...