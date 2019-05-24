В Литву идет циклон: ожидается резкая смена погоды

"В Европе сложились условия, которые приведут к концу засушливого периода. Во вторник в сторону Средней Европы из Италии отправится циклон. Обычно такие циклоны бывают влажными и могут принести в Балтию сильные осадки и резкие перемены", – сказал ученый.
По подсчетам Станкунавичюса, циклон, а с ним и осадки должны прийти в Литву во вторник после обеда, а в первой половине дня в четверг этот циклон должен уйти.
"Этот циклон отметит окончание засушливого периода в Литве. Температура воздуха днем будет +22 – +24 градуса, ночи будут относительно теплыми (+8 – +13 градусов). Будет характерная для мая погода. Правда, южные циклоны связаны и с сильными осадками и с контрастными температурами, особенно на западе и на востоке страны", – заметил синоптик.
Активный циклон, который принесет осадки, в конце недели покинет Литву, ему на смену придет другой циклон. Однако Станкунавичюс пока не может утверждать, что все именно так и произойдет.
Ученый заметил, что дождливым может быть и начало июня, а потом температура поднимется выше средней.
"Температура в начале июня близка средней многолетней, а потом будет выше. Если эти долгосрочные прогнозы хотя бы немного сбудутся, то засуху удастся преодолеть", – заметил Станкунавичюс.
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