В Литву идет бабье лето, температура поднимется до 19 градусов

В ближайшие три дня в Литве еще возможны осадки, в субботу прогнозируют сильный ветер, однако в ночь на понедельник придет теплый атмосферный фронт.
"В понедельник днем уже должно быть солнечно, без осадков, придет тепло – воздух прогреется до 14–18 градусов, а на юго-востоке до 19 градусов тепла", – сказал BNS синоптик Литовской гидрометеорологической службы Тадас Кантаутас.
По его словам, потепление будет непродолжительным, уже во вторник будет прохладнее.
Бабье лето в это время было и в прошлом году, тогда температура поднялась до 20 градусов.
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