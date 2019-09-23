В Литву идет арктический циклон – перемены ждут с начала недели

Сегодня и в ближайшие дни в страну придет холодная восточная часть антициклона.

В понедельник будет малооблачно, в центральных и юго-западных районах совсем ясно. Без осадков. Будет прохладно - на северо-востоке едва больше 10 градусов, на большей части территории 11–13 градусов тепла и только в Сувалькии на высотах южной Жемайтии - до 14 градусов тепла. В Вильнюсе будет солнечно, воздух прогреется до 12 градусов.

В ночь на вторник будет малооблачно и сухо. Температура составит 1–3 градуса тепла, на востоке местами ниже нуля. У моря будет теплее – 4–6 градусов. На поверхности почвы заморозки 0-5 градусов прогнозируют в большинстве районов, а на юго-востоке даже до -7.

Во вторник день по-прежнему будет солнечным, только на северо-востоке появятся облака, однако осадков не ожидается. Температура 10–12 градусов, на северо-востоке 13–14, местами на юго-западе 15 градусов тепла.

В среду ночью температура будет как в ночь на вторник. На востоке около 0, местами ниже нуля. Там на поверхности почвы прогнозируют сильные заморозки – до 3–6 градусов. На западе температура будет положительной - 3–6 градусов, заморозки на поверхности почвы будут всего до 0–3 градусов.

В среду днем увеличится облачность. Без особых осадков, но на севере местами возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 11–15 градусов, теплее будет на западе.

В четверг без особых перемен. Будет облачно, но без дождей. Из-за облачности, станет чуть теплее - ночью 2–7 градусов, но на поверхности почвы ожидаются заморозки 0–5 градусов. Самые сильные прогнозируют на севере. нем будет светлее и теплее. Воздух прогреется до 12–14 градусов, а на юго-западе еще теплее.

В пятницу ожидается переменная облачность и без особых осадков. Ночью 1–6, а на поверхности почвы снова заморозки - 0–5 градусов мороза. Днем до 11–15 градусов.

По теперешним данным, в субботу погода будет похожей. В воскресенье южный ветер принесет больше тепла, однако увеличится вероятность дождя.