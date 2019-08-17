В Литву грядёт тропическая погода

В восточной части страны после прохладной и ясной ночи, а также солнечного утра, днём облаков станет больше, однако дождя не предвидится. Подует не сильный южный, юго-восточный ветер. Температура повсеместно поднимется до 23-25 градусов тепла.

В Вильнюсе также будет сухо и достаточно солнечно, воздух прогреется до 25 градусов.

В западной части страны облаков будет больше, особенно в послеобеденное время. На возвышенностях Жемайтии местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, юго-западный, средней силы. Однако тепла здесь будет больше, поскольку в этот регион уже придёт тропическая воздушная масса из центральной Европы.

Правда, Западная Литва попадёт на её окраину, поэтому здесь будет 24-28 градусов тепла. На взморье – 22-24 градуса.

В воскресенье тепла будет ещё больше. Потеплеет и ночью: в восточных районах 9–14, в западных районах местами 15-17 градусов тепла. Днем воздух прогреется до приятных 23-28 градусов, в юго-западных районах может быть ещё теплее. Летнюю идиллию лишь местами омрачит кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, южный, не сильный.

В понедельник вероятность дождя увеличится, однако тепло ещё останется.