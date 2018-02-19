На пресс-конференции президент Литовской ассоциации альпинистов Вилма Тубутите рассказала, что тело уже доставлено в Бишкек, сейчас готовятся к его перевозке в Литву.
"Мы надеемся, что вскоре нам сообщат, когда будет доставлено тело", – сказала Тубутите.
Она сказала, что Сайкаускас был активным членом ассоциации, работал с молодежью. Он работал в сфере ИТ, воспитывал с женой двоих детей.
Находившийся в момент трагедии с ним альпинист Кястутис Скрупскяльскис сказал, что маршрут был разработан самим Сайкаускасом. Он задумал по случаю 100-летия Литвы подняться на сложную ледяную вершину.
Альпинисты планировали начать восхождение 15 февраля, но погода была благоприятной, поэтому они пустились в путь 13 февраля.
Само восхождение заняло около 16 часов. Скрупскяльскис рассказал, что несчастье произошло, когда начало темнеть, и начался спуск, который теоретически легче, чем восхождение.
Сначала все было хорошо, пока не добрались до сложного места. Около двух часов ночи Скрупскяльскис спустился ниже и услышал крик Сайкаускаса, мимо него пролетел и сам Сайкаускас.
"Это был последний раз, когда я его видел", - сказал Скрупскяльскис.
Альпинист не смог указать точную причину несчастья. "Было темно, что произошло в течение 3-4 секунд, сказать сложно. Могла быть ошибка в оборудовании для страховки, а может, камень", – сказал Скрупскяльскис.
DELFI напоминает, что Сайкаускас упал со скалы в государственном природном парка Ала-Арча. На пик Свободная Корея поднимались двое литовцев.
Скрупскяльскис получил травмы ног, ему удалось добраться до ближайшего населенного пункта и сообщить о несчастье. Оба альпиниста были опытными, они прежде уже бывали в этом районе.
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