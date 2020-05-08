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В пятницу из Турции в Литву были доставлены 20 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые могут потребоваться при лечении людей, заражённых коронавирусом.
В Литву доставлены 20 аппаратов ИВЛ из Турции
© Gvidas Reistaitis


"Самолет приземлился", – сообщила BNS представитель по связям с общественностью министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене.

В марте, когда Турция ввела ограничения на экспорт, эта партия аппаратов ИВЛ застряла, однако после дипломатических переговоров и в связи с улучшением ситуации с коронавирусом турецкие власти разрешили экспортировать аппараты.

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Неделю назад Турция заявила об отмене ограничений на экспорт медицинских товаров.

Литовская компания Limeta, заказавшая аппараты ИВЛ у турецких производителей, планирует распределить их между медучреждениями Кретинги, Йонавы, Электренай, других городов.

Аппараты, стоившие 350 тыс. евро, используются для пациентов с серьезными дыхательными проблемами, в том числе и для болеющих COVID-19 в тяжелой форме. Во время вспышки вируса некоторым странам не хватало этих аппаратов.

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