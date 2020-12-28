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28 декабря, в 7.10 ч., в Международный вильнюсский аэропорт доставили вторую партию вакцины компаний BioNTech и Pfizer от коронавируса. Литва получила еще 10 725 доз.
В Литву доставлена вторая партия вакцины от коронавируса
© Zuma Press / Scanpix

В 9.14 ч. вакцину доставили на склады Центра экстремальных ситуаций в сфере здравоохранения и поместили в специальные холодильники, где ее будут хранить при температуре -75 градусов, информирует Минздрав.

Эту вакцину планируют использовать для вторичной вакцинации медиков, работающих с больными коронавирусом людьми. Это решение может быть изменено, когда появятся точные данные о получении третьей партии вакцины.

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Напомним, что вакцинация от коронавируса была начата 27 декабря в 8 ч. утра. В первую очередь в Литве прививают медработников, которые лечат больных коронавирусом пациентов.

Для формирования иммунитета через 21 день этим людям должны сделать повторную прививку. В первом квартале нового года планируют привить всех медработников в Литве.

Далее по графику планируют прививать людей из других групп. По словам специалистов, если прививки сделать 70% жителей страны, то удастся гарантировать коллективный иммунитет.

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