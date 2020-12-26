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Вакцина от COVID-19 была доставлена ​​в Литву в субботу, а вакцинацию в пяти центрах страны обещают начать в воскресенье.

Первые дозы вакцины BioNTech и Pfizer были доставлены на склады Центра экстремальных ситуаций - их местонахождение, время доставки и точное количество вакцин не сообщается из соображений безопасности.

Позже вакцина будет распределена между 5 центральными медицинскими учреждениями в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе, которые отвечают за борьбу с COVID-19 в регионах.

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Первая партия вакцины от коронавируса предназначена для врачей. По договоренности все клиники начнут вакцинацию одновременно, в воскресенье, в 08.00.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис и канцлер министерства здравоохранения Юргита Гребенковене обещают предоставить более подробную информацию о вакцинации на пресс-конференции в субботу.

Вакцина BioNTech и Pfizer является первой и пока единственной разрешенной в Европейском союзе (ЕС), причем Европейская комиссия разрешила ее распространение в понедельник, когда это было рекомендовано Европейским агентством по лекарственным средствам.

Ожидается, что вакцина поступит во все страны ЕС в субботу, а вакцинацию планируется начать одновременно в воскресенье.

После вакцинации врачей, работающих в медицинских учреждениях Литвы, на втором этапе вакцины будут вводиться сотрудникам и пациентам медицинских учреждений.

Ранее было объявлено, что в Литву должна прибыть первая партия из почти 10 000 вакцин, но власти страны заявили, что информация о будущих количествах постоянно меняется. А. Дулькис надеется, что, если поставки вакцины не будут прерваны, можно будет вакцинировать несколько тысяч врачей и людей из группы риска каждую неделю.

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