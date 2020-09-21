В общей сложности больничная касса закупила на этот год больше 236 000 доз четырехвалентной вакцины от гриппа – на 40% больше, чем чод назад. Это обошлось в 2,2 млн. евро.

"Как сообщалось, в первую очередь прививки сделают медработникам", – сказал глава Минздрава Аурелиюс Верига.

Поскольку вакцину от гриппа привозят поэтапно, это, по словам министра, позволяет поликлиникам составить графики вакцинации, а пациентам – выбрать время вакцинации индивидуально. "Всем мы рекомендуем советоваться с врачами о наиболее подходящем времени вакцинации. Людям старшего возраста лучше делать прививки позже, поскольку их иммунная система не может сохранять антитела в течение всего сезона", – заметил министр.

В Литве бесплатно от гриппа прививают людей старше 65 лет и жителей разного возраста с различными хроническими заболеваниями (онкологическими, сердечно-сосудистыми, дыхательных путей, почек и др.), беременных женщин, жителей домов опеки и пациентов хосписов, а также медперсонал.

Люди из группы риска могут не переживать, для них вакцины хватит. За одну дозу вакцины из Фонда социального страхования платят 9,12 евро.



Жители, которые хотят сделать прививки от гриппа, должны обращаться к семейным врачам.