На приобретение этих ракет было выделено более 20 млн долларов США (около 17,7 млн евро). Одну пятую этой суммы, в качестве помощи, выделили США.

Комплексы Javelin поступят на вооружение подразделений сухопутных сил Литвы.

Из соображений безопасности министерство не раскрывает количество приобретенных комплексов.

"Приобретаемые у США противотанковые комплексы Javelin вносят особо значительный вклад в долгосрочное повышение боевых мощностей литовской армии и укрепление сдерживающего воздействия", – цитируются в пресс-релизе министерства слова министра обороны Раймундаса Кароблиса.

Javelin может поражать цели, находящиеся на расстоянии от 75 метров до 2,5 километров.