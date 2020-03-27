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В Вильнюсский аэропорт 26 марта поздно вечером пришел груз - 300 000 реагентов. Их доставили из Китая. Реагенты доставят в литовские лаборатории, которые делают тесты на коронавирус (COVID-19).
Reagentų siunta
Reagentų siunta

Это крупнейшая партия реагентов, доставленная в Литву за все время и вторая за день - днем было доставлено 10 000 реагентов.

Реагенты в Литву были доставлены с помощью Министерства транспорта и коммуникаций, в лаборатории их доставили курьеры "Литовской почты".

Минздрав напоминает, что Литва подала заявку на получение средств защиты вместе с другими странами ЕС. Заказы были инициированы ЕК. Надеются, что договор с поставщиками будет подписан в апреле.

Во время этих закупок планируют купить 300 000 респираторов, 1 млн. одноразовых масок, 80 000 защитных очков и 400 аппаратов ИВЛ, реагенты.

В Литву доставили еще 300 000 реагентов
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