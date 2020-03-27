В Литву доставили еще 300 000 реагентов

Это крупнейшая партия реагентов, доставленная в Литву за все время и вторая за день - днем было доставлено 10 000 реагентов.
Реагенты в Литву были доставлены с помощью Министерства транспорта и коммуникаций, в лаборатории их доставили курьеры "Литовской почты".
Минздрав напоминает, что Литва подала заявку на получение средств защиты вместе с другими странами ЕС. Заказы были инициированы ЕК. Надеются, что договор с поставщиками будет подписан в апреле.
Во время этих закупок планируют купить 300 000 респираторов, 1 млн. одноразовых масок, 80 000 защитных очков и 400 аппаратов ИВЛ, реагенты.
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