Четыре истребителя F -16 датских ВВС приземлятся на базе ВВС Литвы в Зокняй в пятницу, сообщило BNS министерство обороны Литвы. Датчане на четыре месяца сменят американцев, выполнявших миссии с четырьмя истребителями F –15.

Официальная церемония смены контингентов планируется в следующий понедельник, передает BNS.

Натовская миссия Балтийского воздушного патрулирования осуществляется с баз в Литве и Эстонии. С момента вступления Литвы в НАТО в 2004 году это будет шестая ротация контингента датских ВВС.