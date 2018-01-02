На этой неделе в Литву прибудут датские истребители, они сменят американские самолеты и военных, выполняющих сейчас миссию патрулирования Балтийского воздушного пространства.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Четыре истребителя F -16 датских ВВС приземлятся на базе ВВС Литвы в Зокняй в пятницу, сообщило BNS министерство обороны Литвы. Датчане на четыре месяца сменят американцев, выполнявших миссии с четырьмя истребителями F –15.

Официальная церемония смены контингентов планируется в следующий понедельник, передает BNS.

Натовская миссия Балтийского воздушного патрулирования осуществляется с баз в Литве и Эстонии. С момента вступления Литвы в НАТО в 2004 году это будет шестая ротация контингента датских ВВС.

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