9 июля в Литву из США были доставлены останки литовского историка литературы и культуры, общественного и политического деятеля, подписанта Акта о независимости от 16 февраля 1918 года Миколаса Биржишки. Его останки перезахоронят на кладбище Расу.
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