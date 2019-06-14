В Литве четвертый месяц подряд фиксируются положительные показатели миграции, когда в страну приезжает больше людей, чем уезжает из нее.
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Экономисты говорят, что это обусловлено преимущественно ростом зарплат и упрощением иммиграционных процедур.

Департамент статистики информировал BNS, что в мае в Литву иммигрировало 4472 человека, а эмигрировало 3177 человек.

Почти 58% приезжающих – граждане Литвы, среди уезжающих литовское гражданство есть более чем у 83%.

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Немногим превышающее тысячу человек соотношение иммиграции и эмиграции зафиксировано и в апреле.

Старший экономист Отдела макроэкономики и прогнозирования Банка Литвы (БЛ, Центробанк) Томас Шяудвитис сказал BNS, что число возвращающихся литовцев могло возрасти по причине благоприятной ситуации на рынке труда Литвы – улучшения возможностей найти работы и стремительного повышения заработной платы.

По его словам, иммиграция иностранцев в Литву обусловлена серьезной нехваткой рабочих рук и изменениями в иммиграционной политике Литвы – для некоторых лиц и предприятий упрощены иммиграционные процедуры.

За первые пять месяцев этого года в Литву иммигрировало 18893 человека, эмигрировало 15996 человек.

Т. Шяудвитис сказал, что прогнозировать дальнейшее развитие миграции нелегко, так как она зависит не только от экономического развития, но и от трудно предсказуемых политических решений.

"На иммиграцию влияют и политико-административные решения, скажем, упрощение иммиграционных процедур или даже от соглашения по Brexit", – сказал экономист.

"В любом случае упомянутые положительные изменения в области миграции, во всяком случае пока, существенно не меняют оценки относительно ожидающего Литву демографического шока, сокращения рабочей силы и тому подобного", - добавил он.

В прошлом году Литва потеряла из-за эмиграции 3300 человек.

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