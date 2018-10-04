"От имени журналистского сообщества Литвы просим вас незамедлительно принять решения и открыть для СМИ данные Центра регистров", - говорится в открытом письме премьеру Саулюсу Сквернялису, министрам транспорта, юстиции и культуры, а также главе Центра регистров Саулюсу Урбанавичюсу.

По словам авторов обращения, 14 сентября без предварительного уведомления и без консультаций с журналистским сообществом Центр регистров прекратил существовавшую много лет практику безвозмездного предоставления информации регистров СМИ.

3 октября правительство отложило принятие решений, которые, как публично декларировалось, снова позволили бы журналистам получать информацию.

"Мы убеждены, что нынешняя ситуация грубо нарушает гарантируемое Конституцией и законодательством свободу свободно собирать, получать и распространять информацию. Не получая актуальных и исторических данных о юридических лицах и недвижимом имуществе, мы не можем должным образом выполнять свои профессиональные обязанности. Тем самым нарушается право общества быть информированным о вопросах, представляющих общественный интерес", - говорится в открытом письме.

В нем говорится, что предложения предоставлять данные журналистам за плату в общем порядке, как другим коммерческим субъектам, приведут к необоснованным ограничениям свободы СМИ и нарушению принципов прозрачного государственного управления.

"Мы не возражаем против предложения предусмотреть новый порядок в Законе об информировании общества, но настоятельно призываем принять решения, чтобы данные снова стали предоставляться СМИ незамедлительно до вступления закона в силу", - говорится в письме.

"Мы открыты для диалога и просим в будущем вовлекать журналистское сообщество в обсуждение актуальных для СМИ вопросов", - пишут журналисты.

Открытое письмо подписали главные редакторы новостного агентства BNS, новостных порталов delfi.lt, 15min.lt, делового издания Verslo zinios Вайдотас Бенюшис, Раса Лукайтите-Внараускене, Раймундас Целенцявичюс, Роландас Барисас, глава Отдела расследований ЛРТВ Индре Макарайтите, журналист и продюсер Эдмундас Якилайтис, председатель Союза журналистов Литвы Дайнюс Радзявичюс, глава Ассоциации интернет-медиа Айсте Жилинскене, десятки редакторов и журналистов.

Премьер Саулюс Сквернялис в интервью BNS в четверг сказал, что данные регистров будут открыты для СМИ, а решение предполагается принять на следующей неделе.

По его словам, в среду правительство не приняло решение, потому что предложения Министерства транспорта были подготовлены ненадлежащим образом.