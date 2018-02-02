На обложке пятничного номера напечатан только логотип газеты и черная траурная полоска - все внутренние страницы пустые, за исключением вступительного слова главного редактора Гитиса Норвиласа.

"Это наш знак протеста, потому что денег, выделенных Фондом поддержки прессы, радио и телевидения, нам не хватает, чтобы издавать журнал. Мы получили на 14 тыс. евро меньше, чем в прошлом году, так что это - удар ниже пояса. Это наш отчаянный шаг", - сказал Г. Норвилас BNS.

Выходящее с 1946 издание, которое публикует материалы о литературе, искусству, кино, науке, в этом году получил из Фонда поддержки прессы, радио и телевидения, а также из Совета по культуре Литвы 71 тыс. евро, в прошлом году финансирование составило 79 тыс. евро, в 2016 году - 82 тыс. евро.

Председатель совета Фонда поддержки прессы, радио и телевидения Дангуоле Скарбалене подчеркнула BNS, что на существование культурных изданий нужно в общей сложности около 1 млн. евро, но выделяется около половины необходимой суммы, потому что общее финансирование фонда не увеличивается, а Фонду поддержки прессы, радио и телевидения в последнее время вменено в обязанность поддерживать и проекты в области безопасности общественной информации.

В этом году, по словам Д. Скарбалене, средства выделены на 33 проекта в области культуры, в прошлом году получили финансовую поддержку 30 проектов. Часть литературно-художественных изданий, например, "Северные Афины", в этом году получили увеличенное финансирование, а общее финансирование осталось прежним - литературно-художественные издания получают около одной четверти всех распределяемых Фондом поддержки прессы, радио и телевидения средств.