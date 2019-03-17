Осенью в Вильнюсском и Швенченском районах, а возможно, и в городе Вильнюсе пройдут учения государственного уровня, во время которых будут обучать реагировать на аварию на строящейся в Беларуси Островецкой атомной электростанции.
Kariai treniruojasi apsisaugoti nuo atominės, biologinės ar cheminės atakos (Gintauto Maurico nuotr.)
© Gintauto Maurico nuotr.

К участию в учениях, которые произойдут 1-4 октября, планируют привлечь и местных жителей.

"Наша цель – проанализировать практические аспекты, связанные с предупреждением и информированием жителей, их эвакуацией, временным перемещением, дезактивацией. Мы обсудим процедуры и процессы, возможности управления информированием, будем искать ответы на вопросы, актуальные для всех участвующих в этих учениях учреждений", – сказал руководитель управления гражданской безопасности департамента противопожарной охраны и спасения Эдгарас Гяда.

Статьи по теме:
Глава МИД: позиция Литвы по БелАЭС не меняется  (173)
Посол Литвы в Минске передал письмо премьера по БелАЭС  (9)

Старший специалист отдела организации охраны жителей управления гражданской безопасности Ева Гателите заявила, что к учениям планируется привлечь гражданских лиц.

"Сейчас ведутся беседы с самоуправлениями, в которых планируется организовать часть учений. Этим самоуправления проинформированы, что понадобится люди-статисты, которые участвовали бы в учениях. Одним из испытаний будет проведение эвакуации, для этого понадобятся статисты. Учения планируются так, чтобы как можно больше было привлечено к реальному сценарию", – сказала И. Гателите.

Как объявил Департамент противопожарной безопасности и спасения, во время учений будет оценена активизация Государственного центра по операциям экстремальных ситуаций и соответствующих государственных, муниципальных учреждений, центров операции по экстремальным ситуациям, вопросы обновления и передачи данных о ситуации, проверка и поддержка связи.

Во время учений будет проверяться действие системы предупреждения жителей на государственном и муниципальном уровне и ее эффективность.

Также будет оцениваться стратегия отбора проб разведгрупп, их представление, анализируется и организация временного перемещения жителей.

"Предупреждение общества – это первое средство защиты жителей", – утверждает старший специалист отдела организации защиты жителей управления гражданской охраны Эдита Зданевичене.

Она отметила, что предупредить жителей обязательно нужно вовремя, не производя паники и не опаздывая.

Для организуемых учений в конце февраля была проведена конференция в департаменте противопожарной безопасности и спасения, в ней участвовали представители более чем десятка учреждений.

Литовские власти утверждают, что Островецкая атомная электростанция строится с нарушениями требований безопасности. Беларусь эти обвинения отрицает.

Литва ранее стремилась остановить проект, инициируя эмбарго импорта электричества, однако не получила поддержки со стороны других европейских стран и учреждений.

Первый реактор электростанции белорусы обещают запустить в этом году, второй - в следующем.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

"Мы строим БелАЭС для себя": Минск не увидел смысла в предложении премьера Литвы (63)

Минэнерго Беларуси не видит смысла в предложении...

Латвийский премьер о предложении Сквернялиса по БелАЭС: решать должны белорусы (16)

В связи с тем, что литовский премьер-министр Саулюс...

Лидер консерваторов называет письмо премьера Литвы белорусскому коллеге предвыборной игрой (20)

Лидер консерваторов Гарбиэлюс Ландсбергис назвал...

Президент Литвы поблагодарила Финляндию "за значимую" поддержку по БелАЭС (42)

В четверг президент Литвы Даля Грибаускайте...

Общество

В Литве пройдут учения жителей и учреждений по поводу возможной аварии на БелАЭС (47)

Осенью в Вильнюсском и Швенченском районах, а...

Бизнес украинца в Норвегии: снабжает литовцев хлебом, сыром, пельменями (56)

Литовский хлеб, сыры, колбаса, пельмени, а также...

На следующей неделе вернется тепло – настаёт настоящая весна (2)

Ночью в воскресенье прояснений будет больше, а осадков...

Правительственная группа завершила переговоры о зарплатах литовских бюджетников (4)

Несмотря на оставшиеся разногласия, литовская...

Евростат: расходы Литвы на соцзащиту – одни из самых низких в ЕС (13)

В Литве расходы на социальную защиту в 2017 году были...

TOP новостей

Прибывшая голосовать Даля Грибаускайте раскритиковала премьер-министра Литвы: это международный позор (146)

Проголосовавшая во втором туре выборов мэров президент...

Президент Литвы Валдас Адамкус обеспокоился активностью избирателей: мы должны избрать наилучшего (24)

Проголосовавший в ходе второго тура выборов мэров...

В Вильнюсе задержан член избирательной комиссии (1)

В Вильнюсе , в избирательном округе Людвинава, задержан...

Полиция получила 88 сообщений о нарушениях на муниципальных выборах (4)

С начала муниципальных выборов в воскресенье полиция...

Бизнес украинца в Норвегии: снабжает литовцев хлебом, сыром, пельменями (56)

Литовский хлеб, сыры, колбаса, пельмени, а также...